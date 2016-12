Il tecnico del Pescara, Massimo Oddo, ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "C'è poco da salvare. Un momento delicatissimo, non possiamo mollare un centimetro. La paura la fa da padrone, appena una palla arriva in area c'è il panico. La sconfitta è meritatissima. Cambiare atteggiamento difensivo? Beh, lo abbiamo fatto più volte con la Juventus e con la Roma per esempio. E' un problema di testa e il modulo è relativo. Contestazione? I tifosi fanno bene a fischiare se non sono soddisfatti, ma hanno fatto la loro scelta. Andremo avanti da soli".