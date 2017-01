L'allenatore del Pescara Massimo Oddo ha fornito alcune indicazione di formazione in vista del match di domani contro il Sassuolo: "Non so se sono recuperabili Gilardino, Fornasier, Memushaj e Cerri. È chiaro che, se non sarà a disposizione Fornasier, opterò per il ritorno alla difesa a 4 con elementi di ruolo come Crescenzi e Biraghi. Muntari non è disponibile per problemi di tesseramento".



Sul dramma del terremoto e l'importanza del match: "Il pensiero è rivolto al dramma di Farindola. Siamo rimasti colpiti profondamente. Dobbiamo dare tutto anche per chi sta vivendo questo dramma. Non è una partita decisiva, ma se battiamo Sassuolo e Fiorentina nel recupero potremmo riaprire il campionato".



Sul mercato: "Cristante via? Non lo so, per noi è un giocatore importante".