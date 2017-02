Massimo Oddo, tecnico del Pescara, ha parlato nel post-partita ai microfoni di Premium Sport, dopo la sfida persa 2-6 con la Lazio. Queste le sue parole: "Abbiamo commesso errori imperdonabili in difesa, e nel secondo tempo sono arrivati quattro gol. Siamo partiti malissimo, l'abbiamo rimessa in piedi e poi la mancanza di attenzione e cattiveria. Dobbiamo sempre dare il massimo fino alla fine. La gente ha ragione a contestare, ma non ci preoccupa, noi andiamo avanti. Dobbiamo dare tutto ed evitare errori grossolani. Non mi piace vivere di retorica: questa è la situazione e c'entriamo tutti. Per me un allenatore non deve andar via, solo in un caso: quando i giocatori non lo seguono. Io sento che i ragazzi mi seguono con passione, sbagliando o non sbagliando ma questo fa parte del calcio. Se la società pensa che non sto facendo un buon lavoro allora mi caccerà. Non vedo perché debba tradire tutti quelli che sono stati con me. Se il problema fossero solo i rigori... Io non ho mai messo due volte di fila la squadra. C'è sempre qualcosa. È un'annata così: sembrano scusanti, ma non è stato fino ad ora un anno fortunatissimo. Valutazione della rosa? Abbiamo sbagliato tutti".