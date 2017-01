Massimo Oddo, tecnico del Pescara, parla a Sky Sport dopo la sconfitta con l'Inter: "Io penso che sia la normalità, l’Inter è una grande squadra ed è una sfida impari. Sicuramente è più frustrante non avere vinto ancora nessuna partita ed essere sempre lì in fondo. Dobbiamo dare il massimo fino in fondo. La salvezza? Il calcio è strano, dobbiamo recuperare dei giocatori che ne abbiamo fuori diversi. Può succedere di tutto, anche di vincere delle partite di seguito e ci sono degli scontri diretti. La natura umana dice che quando stai per perdere la vita devi fare di tutto per sopravvivere e noi proveremo a farlo".



Sul mercato: "Caprari parte? Non credo. Lo scorso anno abbiamo gioito tutti insieme, quest’anno dobbiamo soffrire tutti insieme. Do tutto per questi ragazzi e mi aspetto che anche loro lo facciano per me fino alla fine. Se qualche giocatore in questo momento pensasse di andare via per una situazione difficile resterei molto molto deluso