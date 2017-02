Dopo la sconfitta contro il Torino, il direttore sportivo del Pescara Luca Leone ha parlato a Rai Sport: "Il silenzio stampa è per via dell'episodio capitato al presidente. Oggi siamo tutti arrabbiati. Le partite si possono perdere ma non in questa maniera. Stiamo facendo delle riflessioni. Su Oddo? Riflessioni per quelle che sono le nostre responsabilità. Oggi la partita dopo 20 minuti era già finita. Non è questo il modo di affrontare le partite".