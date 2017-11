A margine dell'amichevole di questo pomeriggio del suo Pescara, presidente del Delfino, ha parlato ai microfoni della stampa: "Dobbiamo confermarci in quanto club con delle ambizioni. Questa Serie B è difficilissima ogni domenica: non ci sono squadre costantemente in vetta e questo dimostra il livellamento del campionato. Serve il massimo impegno ogni giorno. Campagnaro out? Non conosco allenatori che vogliono farsi male da soli. Se non ha giocato finora è perché il mister non lo riteneva pronto. Oddo a Udine? Non meritava di stare fermo. E' un tecnico con delle idee e riparte da una piazza importante. Ci siamo sentiti ieri e gli ho detto di fare tesoro degli errori dello scorso anno".