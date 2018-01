Pescara-Perugia 0-2 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 26' Kouan (Per); 88’ Di Carmine (Per)



Pescara (4-3-3): Fiorillo, Crescenzi, Campagnaro, Perrotta, Mazzotta, Valzania, Carraro, Brugman, Mancuso, Pettinari (53' Cappelluzzo), Capone (61’ Baez). All. Zeman



Perugia (3-5-2): Nocchi, Volta, Dellafiore, Belmonte, Del Prete (80’ Gustafson), Kouan, Colombatto, Bandinelli, Pajac, Cerri (71’ Bonaiuto), Di Carmine (90’ Terrani). All. Breda



Arbitro: Ivano Pezzuto (Lecce)



Ammoniti: 48’ Perrotta (Pes); 48’ Volta (Pes); 74’ Kouan (Per); Cappelluzzo (Pes); Pajac (Per)