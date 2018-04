Stefano Pettinari, attaccante del Pescara, parla a Sky Sport: "Sono contentissimo per essere tornato al gol, soprattutto per come è arrivato. A Palermo ci è mancato poco per la vittoria, oggi è mancata un po' di attenzione per arrivare al bottino pieno. Eventuale rigore? Lo avrebbe tirato chi se la sentiva, non è stato stabilito prima il rigorista. I quattro mesi di astinenza? Per il mio inizio devo ringraziare mister e squadra, poi c'è stato un momento difficile per tutti quanti, con una serie di episodi poco fortunati. Ora invece parlano le prestazioni che abbiamo fatto".