Stefano Pettinari, attaccante del Pescara, autore di una tripletta contro il Foggia, parla dopo la prima vittoria in campionato degli abruzzesi: "Non ho mai pensato di andare via, ho cercato di dimostrare che posso stare in questo gruppo nonostante la grande concorrenza davanti. Nel calcio le cose cambiano, le cose a tavolino non esistono ma conta solo il campo. Ho sfruttato quest'occasione, ma il campionato è lungo. Rinconquistare i tifosi è il nostro obiettivo principale, poi segnare tanti gol e subirne meno. Abbiamo portato tanta gente allo stadio e ne siamo contenti. Ringrazio Proietti e Crescenzi per i primi due gol, sull'ultimo ho provato la giocata e mi è riuscita. Erano due mesi che non vedevo mia moglie e mio figlio, i gol li dedico tutti a loro. Adesso farò firmare la palla a tutti i miei compagni e lo terrò in casa. Il Perugia è una squadra in grande forma, sarà una bella partita"