Stefano Pettinari, attaccante del Pescara, parla a Sky Sport: "Spero di dare continuità a quato fatto e, magari, eguagliare Ciro Immobile, pur nella consapevolezza che per arrivare ai suoi livelli devo ancora lavorare tanto. Ultimamente le cose per me non erano andate troppo bene, ma ho continuato ad allenarmi sempre sapendo che avrei trovato l'ambiente giusto per fare il salto di qualità. Spero di riportare con i miei gol il Pescara in A. Zeman? Con lui non si può sgarrare, ogni mattina controlla il peso. La preparazione è durissima, ma i frutti si vedono in campo. Devo tanto a Stramaccioni, De Rossi e Conte, ma Zeman in 2-3 mesi mi ha fatto crescere di più".