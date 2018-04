Bepi Pillon, tecnico del Pescara, parla in conferenza stampa: "Già nel 2014 ero stato vicino ad arrivare a Pescara, ma la società fece un'altra scelta. Sono cose che fanno parte del nostro lavoro, ma ora sono qui e sono molto fiducioso di poter risalire la china. Conosco molti giocatori e sono sicuro che ci daranno soddisfazioni uscendo da questo momento critico, con calma, pazienza e tranquillità. So che la situazione è difficile e il morale è basso, ma dobbiamo ritrovare entusiasmo e sicurezze per conquistare questi benedetti 12 punti che servono per stare tranquilli e salvarci. Quella rosanero sono una squadra importante, ma abbiamo le qualità per metterla in difficoltà".