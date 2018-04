Bepi Pillon, tecnico del Pescara, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Palermo: "La classifica è corta e le insidie sono sempre dietro l'angolo, ma se fai due risultati positivi di fila risali le posizioni velocemente, altrimenti sei nei casini. Dobbiamo pensare però una gara alla volta e la nostra testa è al Palermo e andremo là tosti per cercare di giocarcela, se i rosanero vorranno conquistare la pagnotta dovranno sudarsela. Zeman è un maestro come Sacchi perché entrambi hanno rinnovato il calcio in Italia. Per questo cercherò di proseguire il suo lavoro con il 4-3-3 come modulo e una squadra compatta con la qualità per ripartire e fare male. Non voglio stravolgere nulla a nove gare dalla fine e mi baso su quello che ho cercando di correggere gli errori che si fanno. Il Pescara non è abituato a lottare per la salvezza, la squadra è sballotata ma la testa è sul lavoro e sulla partita. Non devono pensare all’ambiente e al pessimismo, attraverso il lavoro ci tireremo fuori".