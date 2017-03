Leonardo Mancuso è il capocannoniere della Lega Pro con 18 gol. Domenica scorsa l'attaccante della Sambenedettese (classe 1992 scuola Milan) ha calato un poker personale e servito un assist nella vittoria per 5-2 a Bolzano contro il Sudtirol. Bottino che gli è valso la chiamata del Pescara, che avrebbe già un accordo triennale con il giocatore.



Il quale racconta alla Gazzetta dello Sport: "Sono un giocatore della Samb e non mi faccio condizionare dalle voci di mercato, i quattro gol segnati a Bolzano ne sono la dimostrazione. Dopo la stagione al Catanzaro in estate mi sono ritrovato senza contratto e per qualche tempo mi sono allenato da solo, a casa, con il supporto di alcuni amici. Poi è arrivata la chiamata della Samb".