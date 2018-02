Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, parla ai microfoni di Rete 8: "Zeman? Noi ci divertiamo molto, venerdì siamo stati a cena assieme e non ho nulla contro il mister. Il problema non è il nostro rapporto, ma a 53 anni mi sono rotto le scatole di sentire che le cose non vanno e allora devo rispondere a tutto, quando non lo farò più vorrà dire che sarò diventato un menefreghista e allora qualcuno si dovrà preoccupare. Play-off? Non arrivarci sarebbe un grosso fallimento".