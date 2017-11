Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani avvisa i giocatori e non solo, anche il tecnico Zdenek Zeman: "Siamo tutti sotto esame - ha detto al Tgr - Quattro sconfitte in sei partite non sono un bel biglietto da visita, la squadra impari a giocare con più umiltà. A La Spezia, a parte i primi venti minuti, non ho visto giocatori con attributi e personalità. Anche il tecnico deve metterci qualcosa in più, spero di non vedere più le cose degli ultimi tempi già nei prossimi impegni con Sampdoria e Ternana, perché come tutti ad un certo punto dovrò fare le mie valutazioni".



(foto Rete 8)