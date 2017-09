Intervistato da Il Messaggero, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha parlato di campo e mercato: "Con Benali sto per siglare un rinnovo contrattuale di cinque anni: lui è uno serio, che ci tiene, per questo se non gioca si arrabbia. Ma ha scelto la causa del Pescara ed è un ragazzo straordinario, voglio che resti qui a lungo. Ganz? Non ha avuto una falsa partenza, è Pettinari che ha avuto un avvio super. Ma Simone è uno dei migliori attaccanti della categoria e presto ce lo dimostrerà. Non dimenticate che abbiamo anche Cappelluzzo, un signor attaccante, anche lui ci darà soddisfazioni. Mancuso? Un infortunio che non ci voleva, ma lo aspettiamo perché ci farà fare il salto di qualità".