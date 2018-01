Intervenuto ai microfoni di Rete8, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha confermato di essere in corsa per assicurarsi le prestazioni di Carlos Embalo. L'attaccante esterno, in uscita dal Palermo, è fortemente richiesto anche dal Brescia. Nella stessa intervista il numero uno del club abruzzese ha anche smentito ogni ipotesi di esonero per il tecnico Zdenek Zeman.