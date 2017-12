Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha così parlato a Sky prima della partita sul campo dell'Ascoli: "Ho un allenatore molto bravo ma molte volte pensa di avere un ruolo individuale dentro la società, e la sua conferenza stampa mi ha fatto rimanere molto male. Io non sono un mangia-allenatori. Lo stesso Oddo fu così, dopo 40 anni di esperienza posso dire che non si è mai visto un presidente che esonera trenta giocatori, se una squadra va male. Nel modo più assoluto io non l'ho mai screditato agli occhi della squadra: non ho mai messo bocca sull'aspetto tecnico. Se si vogliono mettere le mani avanti in tutti i modi, questo non mi sta bene. Incontro io e lui? Non l'abbiamo fatto, meglio così. Ora ci siamo visti e salutati perché siamo due persone intelligenti. Non è successo nulla ma da presidente non posso sentire una conferenza stampa del genere dal mio allenatore".