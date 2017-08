Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, parla dopo la vittoria per 5-1 sul Foggia: "Piedi per terra, non abbiamo fatto nulla. Sottolineo l'apporto dei giocatori dell'anno scorso che hanno fatto una grande partita, hanno voglia di riscattarsi dopo una brutta stagione. Spero non parta nessuno, Zampano per noi è molto importante. La massima categoria ha un richiamo particolare, ma lui e gli altri sanno che la società ha investito su di loro e che c'è un progetto importante anche qui a Pescara. Abbiamo fatto una squadra giovane, ma si è visto nel secondo tempo l'importanza dei giocatori più esperti. In panchina c'era un'altra squadra che può fare un ottimo campionato in Serie B. In entrata non arriverà nessuno, solo se dovessero esserci uscite. Del Sole deve rimanere con i piedi incollati per terra, ha talento ma non ha fatto nulla. Ha ancora dei momenti in cui si addormenta, ma non ci dimentichiamo che è il suo primo anno tra i professionisti come per altri. Non dobbiamo esaltarci e continuare a lavorare".