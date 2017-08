Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, parla dopo la gara vinta con il Pineto: "Abbiamo raggiunto l’intesa col Wanderers Montevideo per il giovane Elizalde : prestito oneroso ( 300 mila euro) con riscatto pari a 2 milioni. E’ un difensore versatile importante. Abbiamo deciso di investire un po’ di soldi. A giorni sarà tesserato. Per Biraghi, Memushaj e Benali abbiamo ricevuto delle offerte. C’è anche la volontà dei calciatori, ma noi non faremo regali. Campagnaro, Bovo e Fornasier sono elementi che in B ci invidiano tante squadre. Io li terrei tutti. Al momento, la squadra è molto competitiva. Gli ultimi 10-15 giorni di mercato saranno decisivi. Pessina ? Se dovesse uscire dall’Atalanta, saremmo pronti ad ingaggiarlo. Zeman auspica un ricambio generazionale ? Fondamentale il giusto mix tra gioventù ed esperienza. Il mister lo sa. La sua storia a Pescara lo dimostra".