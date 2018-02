Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, parla in conferenza stampa degli obiettivi stagionali: "Abbiamo centrato tutti i nostri obiettivi sul mercato, la società è venuta incontro alle richieste del mister. Ci sono tutti gli ingrendienti per puntare ai play-off, non centrarli significherebbe che la nostra stagione è stata fallimentare. Il tecnico non rischia assolutamente, ha a disposizione adesso quattro attaccanti e saprà come gestirli. Dovremo risolvere al più presto il problema con il gol, a Pescara sono abituati a divertirsi nonostante due retrocessioni. Pavone? E' in scadenza di contratto, a fine stagione discuteremo. Ripartiremo da zero, avremo un organico con pochi uomini. Scadranno molti contratti e potremo operare sul mercato".