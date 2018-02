Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, parla a Rete 8; "Siamo soddisfatti, abbiamo puntellato i settori del campo in cui il mister ci ha chiesto di operare. In rosa restano anche Cappelluzzo e Cocco, in questo modo abbiamo due opzioni in più in attacco. Chi credeva di far gola a noi nelle ultime ore di mercato si sbagliava di grosso. Embalo? Il giocatore ha scelto un allenatore, Boscaglia, con cui ha fatto bene e che lo voleva fortemente. Il nostro mister va bene Falco, non ci ha chiesto di insistere sul ragazzo. Secondo portiere? In rosa abbiamo diversi portieri talentuosi, non serve andare a pescare giovani da altre squadre. Il nostro imput per il futuro è di acquistare sempre di più giovani di prospettiva. Zeman? Siamo soddisfatti per il nostro operato. Per l'anno prossimo il matrimonio si fa in due. Se il tecnico si lamenta forse vuole andare via...".