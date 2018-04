Marco Giampaolo, allenatore della Samp, a Giulianova per ricevere il premio fair play in occasione del VI memorial Emilio Della Penna, parla del Pescara: "Zeman ha una sua filosofia, la squadra veniva da una retrocessione. Ma vi assicuro che tra A e B c'è una grande differenza economica e non è facile competere per salvarsi. Epifani è giovane e ha potenzialità, mentre Pillon lo conosco bene: è un buon allenatore e una grande persona. Ricordo quello che ha fatto con il Chievo. Salvezza? Il Pescara ha qualità...".