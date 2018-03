Massimo Epifani, nuovo tecnico del Pescara, si presenta in conferenza stampa: ""Mi sento carico e pronto. Le emozioni non le posso cavalcare perché è il momento di pensare a lavorare. Voglio metterci tutte le mie forze per riportare entusiasmo e idee ai ragazzi. Ho fatto tutta la trafila con questa maglia, mi sento pescarese dentro. La mia idea di gioco? Quando si entra in corsa non si può stravolgere tutto, ma voglio portare alcune mie certezze alla squadra. Il primo impatto con i ragazzi è stato ottimo, con grande disponibilità da parte del gruppo. Dopo due giorni di allenamento ho visto disponibilità ed entusiasmo. Il modulo che mi piace di più? Non lo dico. Sto provando alcune cose perché voglio mettere la squadra nel modo migliore".