Guglielmo Stendardo, ex difensore del Pescara, appende le scarpe al chiodo. Queste le sue parole a Rete8.it: "Voglio ringraziare la società biancazzurra e tutti i tifosi, sono dispiaciuto di non aver contribuito alla causa in questa stagione. Ho maturato la volontà di lasciare il calcio giocato, ringrazio il presidente Sebastiani per l’onestà e la sincerità con cui si è sempre rapportato. Non lascerò la città, qui a Pescara si vive a maniera meravigliosa. In futuro? Sono avvocato, vorrei assistere gli interessi dei calciatori".