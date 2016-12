Tempo scaduto. Torna fortemente in bilico la posizione di Massimo Oddo ad una settimana dalla sosta natalizia. Il Pescara crolla ancora una volta, per la seconda volta consecutiva dopo il timido segnale di speranza rappresentato dal pari in rimonta contro il Cagliari, la quarta nelle ultime 5. Penultimo posto in classifica, con due sole lunghezze di vantaggio sul Palermo, soltanto 13 gol realizzati in 17 partite e ben 32 incassati. Numeri impietosi che condannano il tecnico abruzzese, responsabile tanto quanto una società incapace di allestire una rosa competitiva per il campionato di Serie A.



Un addio che era nell'aria e che sembrava potersi concretizzare nell'immediato postpartita, ma il presidente Sebastiani, dopo aver deciso di mandare la squadra in ritiro punitivo, ha nuovamente congelato la posizione del tecnico che, forte di un contratto sino a giugno 2019, non ha manifestato la volontà di dimettersi.