"Se avessimo perso, avrei preso a schiaffi i miei giocatori". Il Pescara è riuscito a conquistare almeno un punto contro la Ternana (3-3), pur rischiando di perderla fino al gol del pari realizzato da Valzania in pieno recupero. "Abbiamo iniziato il secondo tempo senza sangue, con un approccio disattento, non possiamo permetterci di prendere due gol in dieci minuti" le parole del massimo dirigente ai microfoni di Rete8. Il numero uno del club abruzzese ha lasciato intendere, in ogni caso, che il tecnico Zeman non è in discussione.