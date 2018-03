Luca Valzania, centrocampista del Pescara, sabato affronterà il Cittadella, squadra del suo passato. Queste le sue parole al Corriere dello Sport: "Sono felice di tornare, ritroverò tanti ex compagni ed amici, per me non sarà una partita come le altre perché l'anno scorso ho passato una stagione fantastica, essendo stata per me anche la prima esperienza lontano da casa. Ma oggi sono un giocatore del Pescara e il mio obiettivo è quello di andare lì a prendere i tre punti di cui abbiamo bisogno"