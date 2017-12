Luca Valzania, centrocampista del Pescara, autore di una doppietta nella gara di ieri contro il Cittadella, parla così: "Per me un concentrato di emozioni, sono molto contento per la doppietta e soprattutto per la rete che al 91' ha evitato un ko che sarebbe stato deleterio, ma il pensiero è rivolto al momento che attraversa la squadra... Non siamo lucidi: il problema è psicologico, altrimenti non si spiega la metamorfosi fra il primo e il secondo tempo..."