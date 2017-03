Il difensore classe '93 del Pescara Francesco Zampano ha concesso un'intervista a Il Messaggero nella quale ha parlato anche del suo futuro: "La partita con la Sampdoria è sempre speciale per me perché ho giocato lì per 13 anni. Rivincite? Sì, vorrei vincere perché qualche anno fa non hanno creduto in me, negandomi una chance in prima squadra. Futuro? Ora sono del Pescara, il resto non mi interessa: chi vivrà, vedrà… Oddo? E’ un ottimo allenatore, arriverà a grandi livelli, ne sono sicuro".