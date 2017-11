Zdenek Zeman, allenatore del Pescara, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Bari: "Loro sono una buona squadra, che vuole fare un campionato di vertice e che in casa rende tantissimo. Sono pericolosi, anche se hanno un problema legato alla fase difensiva. In mediana abbiamo Carraro e Kanoutè, se ci dovesse essere la necessità abbiamo anche Brugman, ma onestamente spero di schierarlo nel suo ruolo naturale di modo che possa aiutare maggiormente la fase offensiva. Grosso è un ragazzo che ha fatto bene con la Primavera della Juventus e oggi allena una squadra di calciatori esperti, bisogna vedere come li gestisce. Ha giocato spesso a tre in difesa e poco con la linea a quattro, molto dipenderà dagli uomini che avrà a disposizione. Ricordo che quando giocava, l'ho cercato ma era già un nome abbastanza noto per le mie squadre".