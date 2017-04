Pescara matematicamente retrocesso in Serie B dopo la sconfitta per 4-1 contro la Roma. Il tecnico degli abruzzesi Zdenek Zeman commenta a Premium Sport: "La retrocessione matematica? Mi auguro che l’anno prossimo possa ripartire da qui. Il campionato di Serie B sarà diverso, dovremo lavorare molto e vedere quello che di buono c’è in questa squadra. Da quando sono arrivato di positivo c’è stato solo l’esordio, poi abbiamo sbagliato le due gare successive. A quel punto il distacco è diventato troppo grande e non c’era più niente da fare. Però anche contro una squadra forte come la Roma abbiamo giocato, poi non dovevamo prendere tre gol in contropiede contro un tridente molto veloce. La Roma merita il secondo posto? La Roma, così come la Juve e il Napoli sono le tre squadre che stanno facendo la differenza in Serie A. Dzeko arrabbiato per il cambio? Se uno gioca per la classifica marcatori capisco l’arrabbiatura, però Spalletti ha fatto altre valutazioni ed è giusto che faccia le scelte che vuole. Solo due vittorie in campionato? Si vede che questa squadra fa difficoltà a vincere. Il cambiamento in panchina non ha portato molti frutti, ho cercato di portare un’altra mentalità ma non abbiamo raccolto molto. Da dove bisogna ripartire? Noi dobbiamo pensare a queste ultime cinque partite perché non vogliamo arrivare ultimi. Poi vedremo. Chi arriva meglio al derby tra la Roma e la Lazio? Per me stanno bene tutte e due le squadre, la Lazio ha fatto sei gol e la Roma quattro fuori casa. Sono due squadre che giocano bene. Juve pronta per vincere la Champions? Dopo le due partite contro il Barcellona penso di sì. L’importante è che ci credano, se la possono giocare".