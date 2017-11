Zdenek Zeman, allenatore del Pescara, ha parlato a Rai Sport dopo la sconfitta contro la Sampdoria e l'eliminazione dalla Coppa Italia: "Siamo venuti per giocare, loro sono sicuramente superiori. Adesso dobbiamo pensare al campionato, speriamo di migliorare. Abbiamo fatto un paio di errori sui primi due gol, il secondo penso che sia in fuorigioco, ma non ne sono sicuro. La partenza? Ci siamo addormentati, poi ci abbiamo provato ma è stato troppo tardi. Obiettivo? Io punto sempre a fare meglio, speriamo di giocarci almeno i playoff. Napoli-Juve? Decisiva sicuramente no, chi vince starà meglio. Il Napoli, anche se non ha fatto una buona partita nell'ultimo turno, vuole cercare gli stimoli giusti. Il gioco di Sarri come il mio? Per me giocano con molto possesso palla, si vede che hanno i piedi buoni. I miei non ce l'hanno e non possiamo giocare così, io sono più per le verticalizzazioni".