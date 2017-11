Una vittoria importante per svoltare la stagione. E' quello che la tifoseria chiede al Pescara di Zeman, altalenante in questo inizio di stagione. Con il Bari, nel posticipo di domenica, la squadra biancazzurra si gioca tanto, così come lo stesso tecnico: in caso di sconfitta, il futuro del boemo verrebbe messo in discussione.