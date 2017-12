, allenatore del Pescara, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il 4-2 incassato dal Cesena: "E' la sesta partita in cui veniamo rimontati. Commettiamo purtroppo delle sciocchezze, con una prestazione comunque buona. Abbiamo anche creato palle gol, ma il portiere del Cesena ha fatto dei miracoli. In difesa invece abbiamo commesso degli errori che non si vedono a questi livelli e questi li abbiamo pagati. Io rimango fiducioso perché sul piano del gioco non siamo andati sotto con nessuno. Purtroppo dietro facciamo degli errori che paghiamo: errori strani vista l'esperienza della squadra".