, allenatore del Pescara, ha deciso di portare con sé a Palena per la seconda fase del ritiro anche il giovane terzino, classe 2000, arrivato nei giorni scorsi dal Wanderers Montevideo per rinforzare la Primavera. Il giocatore sarà osservato da vicino dal tecnico boemo che potrebbe decidere anche di aggregarlo in pianta stabile alla prima squadra. Il calciatore è già finito nel mirino del Milan. I rossoneri, come riportato da Sportitalia, avrebbero infatti offerto 100 mila euro per il prestito oneroso fissando a un milione il riscatto.