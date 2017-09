Zdenek Zeman, tecnico del Pescara, parla a Sky Sport dopo il pareggio per 2-2 con la Salernitana, pareggio arrivato con gli abruzzesi in vantaggio per 2-0: "Rammarico? Si è vero, troppe giocate di tacco e di fino. Siamo una squadra giovane, ci ha tradito la poca esperienza. Miglioramenti? Dobbiamo imparare a giocare con la giusta intensità. Cambiamo atteggiamento, non va bene. Dobbiamo migliorare sicuramente la gestione del risultato".