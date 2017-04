Zdenek Zeman, tecnico del Pescara, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Empoli: "Bahebeck è convocato, per la formazione non ancora ho deciso. Dobbiamo cercare si imporre il nostro gioco. L’Empoli con la Roma ha giocato bene, è una squadra che non vedo in difficoltà nonostante i risultati", ha detto l'allenatore boemo che prosegue. "Vincere riapre la storia salvezza? Pensiamo prima a vincere, poi ne parliamo. Sarà la gara più importante della stagione. Loro vorranno vincere, giocando con l’ultima crederanno sarà più facile".



Due parole, poi, sul giovane Coulibaly: "Aspettiamolo con calma. In Italia, un giovane fa una partita e subito si parla di Real Madrid o Barcellona. Il ragazzo ha talento ma deve svilupparlo. Così non basta".