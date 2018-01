Zdenek Zeman, tecnico del Pescara, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Foggia: "Domani non ci sarà Zampano, che ha la febbre, ma ci sarà Campagnaro. Il Foggia gioca bene anche se dietro commette delle ingenuità. Hanno fatto qualche acquisto per migliorare la rosa, in particolare in difesa. Giocano molto puntando sul possesso palla. Embalo? Ne parliamo dall'inizio ma il Palermo non vuole cederlo. Falco viene da un infortunio e bisogna valutarlo bene, Yamga invece ha diverse importanti qualità. Nuovi arrivi? Se non escono altri è difficile. Spero non arrivi più nessuno perché eravamo troppi. Durante la sosta eravamo di meno e abbiamo lavorato meglio".