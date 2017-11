Zdenek Zeman, tecnico del Pescara, parla di Alberto Gilardino in vista della sfida con lo Spezia: " È un giocatore che in carriera mi ha punito spesso, peccato che lo scorso anno non l'abbia avuto per problemi fisici, ma resta una grande giocatore che vede la porta e gli spazi liberi. Pessina? Ha ottimi rapporti con il loro allenatore e ha preferito seguirlo anziché venire qui anche se per me era un giocatore che poteva servire.