L'allenatore del Pescara, Zdenek Zeman ha dichiarato in conferenza stampa in vista della prossima trasferta di campionato a Bergamo con l'Atalanta: "Sono partiti male, ma poi si sono ripresi molto bene. Noi abbiamo maggiori motivazioni, anche se loro vengono da una pesante sconfitta con l'Inter. Questo potrebbe essere un punto a nostro sfavore. Gomez fa la differenza. L'Atalanta ha un grande settore giovanile, magari prima non ci sono stati allenatori che puntavano molto sui giovani. Ora con Gasperini hanno un'altra mentalità".



"Memushaj si è fermato precauzionalmente. Mitrita ha qualche problema. Campagnaro sta abbastanza bene anche se non ha mai spinto al massimo. Muntari se ha vinto un triplete un motivo ci sarà. Bahebeck è un buon giocatore, speriamo che non si faccia male ma deve muoversi di più. Vorrei la linea difensiva più alta, stiamo lavorando per questo anche perché se arretriamo diamo più spazio agli avversari".