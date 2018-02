Troppi alti e bassi per il Pescara di Zdenek Zeman, che nel prossimo turno di Serie B torna all'Adriatico, dove ospiterà la Salernitana. In conferenza stampa, il tecnico boemo ha presentato la gara contro i campani, come riporta tuttopescaracalcio.com: "Ogni partita è importante e dobbiamo cercare di fare il meglio possibile. A Frosinone ce la siamo giocata e spero che si possa giocare meglio degli avversari e vincere. Se poi facciamo qualche errore siamo penalizzati ma fa parte del gioco. Sebastiani? All'inizio diceva cose diverse, ora è normale che ci dev'essere la voglia di tutti di arrivare ai playoff. La squadra ci crede ma non basta bisogna dimostrarlo. Vogliamo arrivarci".



Sulle condizioni della squadra.

"Purtroppo ha problemi Crescenzi che ha 39 di febbre, Coda si porta dietro problemi vecchi e Falco che non è a disposizione. Crescenzi non è convocato, Proietti invece si è disponibile anche se non ha i 90 minuti".



Sulla Salernitana.

"Le ultime partite hanno giocato a tre che sembra più essere a cinque con esterni molto interessanti".



Sul rapporto con Colantuono.

"Ci sono buoni rapporti umani tra di noi, poi su questioni teniche e tattiche ognuno la vede in modo diverso. Io spero che noi giocheremo e ci aspetteranno. Loro sono aggressivi e lasciano pochi spazi, questo sarà il nostro problema".



​Sebastiani ha alzato l'asticella.

"Perché si vede che ci crede. Pensa che abbiamo fatto una buona squadra come la penso io, anche se di esperienza questa squadra ne ha poca perché quelli che hanno giocato tanti campionati sono indisponibili. I giovani hanno qualità ma devono capire la B e dove si vuole arrivare. Io voglio arrivare ai playoff poi se non ci si arriva ci saranno i motivi".



Sul secondo tempo contro il Frosinone.

"È sempre il problema che quando prendiamo gol non riusciamo a reagire. Quando prendi gol devi fare il doppio per recuperare. Noi abbiamo continuato a giocare allo stesso modo. Poi i gol fanno la differenza anche nella valutazione della prestazione".



Su Pettinari.

"Non lo serviamo bene e anche lui non si fa trovare sempre nel posto giusto. Sta lavorando, in allenamento ci riesce e in partita non riusciamo a trovarlo perché non è nella posizione giusta".