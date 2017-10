Zdenek Zeman, tecnico del Pescara, parla a Sky Sport dopo la vittoria sull'Avellino: "Questa squadra sta lavorando per giocare a calcio. Nel primo tempo abbiamo puntato troppo su palle lunghe e ripartenze. Mancuso è generoso, tecnicamente non è un fenomeno. È un attaccante, in area ci va. Ci sono squadre con giocatori più importanti, le qualità escono alla distanza, a marzo si vedrà. Per ora è un campionato equilibrato, si può vincere o perdere con tutti. Non c'è una squadra che sta dominando sul piano del gioco. Empoli, Frosinone e altre squadre troveranno la loro strada".