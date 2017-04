Zdenek Zeman e il suo Pescara hanno dovuto prendere atto della matematica retrocessione, ma il campionato non è ancora finito e la partita di domani contro il Cagliari è la prossima tappa: "Io ho le motivazioni giuste anche oggi e voglio fare bene, ma soprattutto non voglio fare brutte figure. Credo che anche la squadra voglia far bene da qui fino alla fine come me. Il Pescara ha buoni giocatori in rosa, ma non è riuscito a giocare da squadra". Sul futuro: "Se ci sono diversi ragazzi che vogliono rimanere, me lo devono dimostrare sul campo. In queste ultime partite voglio proprio vedere chi può essere utile e può darci una mano nella prossima stagione. Non ho preclusioni, ma oggi non posso dire quanti calciatori di questa rosa rimarranno".



TRA IERI E (M)OGGI - Riguardo la sua esperienza a Cagliari ha detto: "Cagliari? Sono un ex, ma è una partita come le altre. Quella di Cagliari è stata negativa nei rapporti, ma positiva con la squadra che aveva dei limiti, ma che giocava a calcio. Quella di oggi è sicuramente una buona squadra soprattutto a livelli di singoli". Infine, non poteva mancare una frecciata diretta a Luciano Moggi, tornato con un ruolo attivo nel mondo del calcio, nella squadra albanese del Partizan Tirana: "Lui ha detto che usciva dal calcio dieci, quindici anni fa. Nonostante le sentenze lui nel calcio invece c'è sempre. Non sono per niente sorpreso che sia rientrato nel calcio, e in Albania".