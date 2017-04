Il Pescara è atteso dal proibitivo impegno in casa contro il Milan. Tempo di un primo bilancio per Zdenek Zeman, che ha detto: "Pensavo di incidere di più sulla squadra, ma sono mancate le basi tattiche perché questa formazione era abituata a giocare in un altro modo. I miei ragazzi hanno esperienza, ma giocano troppo in modo individuale". Sulla complessa situazione della squadra, anche a livello di infermeria, aggiunge: "Deciderò prima della partita anche perché voglio pensarci bene. Coulibaly? Siamo in tanti a centrocampo, ma lui non sarebbe una sorpresa perché fa parte della rosa". E carica i suoi: "La partita è difficile e lo sappiamo, ma dobbiamo provarci. Io credo ancora nella salvezza".