Zdenek Zeman, tecnico del Pescara, parla in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Ascoli: "Chiarimento con Sebastiani? Non l'ho ne visto ne sentito, da una parte è normale, ma la situazione è da chiarire. Io ho detto quello che ho fatto a fine mercato e non ci vedo niente di grave, se ho deciso di restare è perchè ne ero convinto e di fare anche qualcosa di positivo. Con i direttori è nata una situazione che non esiste, se sono qui me la sento, loro probabilmente no. La reazione del presidente? La posso tradurre solo in un modo ma lo tengo per me. E' esagerata, non c'è niente di grave nel dire che mi ero dimesso, che dopo siamo andati a mangiare è un'altra cosa. Io sono sempre a disposizione e vorrei continuare, poi nel calcio possono succedere cose diverse. La squadra contro il Novara? Bene il primo tempo, poi dopo abbiamo giocato con determinazione e con una giusta mentalità. Cosmi? Voi lo conoscete meglio visto che è stato qua. Lo conosco dai tempi che era a Perugia, io ero a Napoli. Ha le sue idee, cerca di guidare la squadra con la grinta e cerca di trasmetterla alla squadra".