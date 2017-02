Zeman-Pescara, atto secondo. Dopo i contatti dei giorni scorsi, compreso il pranzo a Roma con il presidente Daniele Sebastiani, l'allenatore boemo sembra aver cambiato idea e, dopo il rifiuto iniziale, sta per dire sì alla proposta degli abruzzesi. Per lui si tratterebbe di un ritorno, dopo la grande stagione 2011/12 conclusa con il primo posto in Serie B e la promozione in A e l'esplosione di talenti come Verratti, Insigne e Immobile. Messe da parte, quindi, le incomprensioni con Sebastiani, secondo Sky Sport Zeman è a un passo dall'accettare l'offerta del Pescara. Sarà lui quindi a raccogliere l'eredità di Massimo Oddo, esonerato martedì scorso.