Zdenek Zeman, tecnico del Pescara, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Empoli: "Devo valutare la formazione, fisicamente non ci sono grandi problemi. Abbiamo giocato due giorni fa ed abbiamo avuto un solo allenamento in mezzo. Stiamo bene, qualche botta c'è; ma bisogna valutare. I terzini? Hanno tutti le stesse caratteristiche, Mazzotta ha piede più educato e tempi di inserimento. Nella fase difensiva ha problemi, come Zampano. Crescenzi e Balzano? Si esprimono meglio a destra. La classifica? Siamo tutti lì, è un campionato equilibrato al contrario della serie A dove il Napoli ha più punti delle ultime 5 insieme. Possiamo rimpiangere i 3 pareggi in rimonta, mi aspettavo meglio come prestazioni della mia squadra. Dobbiamo convincerci che possiamo fare di più".