Quello che sta accadendo a Pescara ha dell’incredibile. Il Direttore Sportivo biancazzurro, Luca Leone, ha lasciato delle dichiarazioni che fanno seriamente preoccupare. In una nota trasmissione televisiva locale, la Domenica Sportiva di Rete8, le parole del dirigente pescarese hanno fatto molto discutere tifosi e stampa. La frase che urla di più è la seguente:” se dovessi tornare indietro rifarei tutto”. Scherziamo? Un disastro totale. E pensare che proprio Leone, si era espresso bene qualche settimana fa dicendo:” i nostri giocatori dovranno restare molti anni con noi. Non vendiamo alla prima occasione.” Frasi che avevano rincuorato i tifosi, nonostante il ben noto modus operandi di Sebastiani che, alla prima occasione, lascia partire i propri tesserati. Il DS parla di operazioni fatte con criterio partendo dallo scambio Biraghi-Caprari. Siamo sicuri? Crediamo proprio di no. Con l’Inter è stata intavolata una trattativa che, alla fine, ha portato il gioiellino scuola Roma in nerazzurro per una cifra di 5milioni di euro in cambio dello stesso Biraghi alla stessa cifra. Praticamente dare un giovane attaccante per un discreto terzino. Un fallimento.



Parla poi dell’operazione Verre, costata al Delfino 4milioni di euro, l’esborso più alto della storia della squadra dannunziana. Scelta molto discutibile visto che ha bloccato il mercato in entrata per un mese intero, tanto da portare Oddo ad alzare la voce, in sede di ritiro. Peraltro, il costo del calciatore è stato molto più alto del valore tecnico. Poi l’errore più grande del direttore Leone è stato quello di non aver aiutato mai Massimo Oddo. L’ex campione del mondo, alla prima esperienza in serie A, non ha ricevuto una mano da nessuno. Le competenze del direttore non erano e non sono sufficienti per poter guidare una squadra nella massima serie italiana. In più c’era anche la figura di Giuseppe Pavone che, però, prediligeva il ritorno di Zeman e quindi non a favore del giovane tecnico. Leone, a quel punto, era l’unica ancora di salvezza che, ovviamente, non si è rivelata tale.



Un’annata, quella passata, disastrosa dove la dirigenza in primis ha steccato completamente. Per quanto riguarda la prossima stagione, saranno Pavone e Zeman a costruire la squadra. Il duo più affiatato d’Italia ha già ben delineato tutti i profili, quindi Leone, insieme a Sebastiani, dovrà essere bravo a vendere tutti i giocatori inutili al boemo. Vedremo se riuscirà nell’impresa. Nel frattempo, sentir dire di voler rifare tutto è una vera e propria offesa a tutti quei tifosi che hanno sottoscritto un abbonamento o che hanno speso soldi su soldi per seguire i propri colori. Una mancanza di rispetto in tutto e per tutto ma lo sappiamo, la comunicazione è il punto debole di questa società.