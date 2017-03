L’ex calciatore della Juventus Gianluca Pessotto a parlato a JTV sia del futuro del settore giovanile del club bianconero che della sua carriera da giocatore focalizzando l’attenzione anche su una delle tanti finali di Champions perse dalla sua Juve: “Il rammarico è che avremmo potuto aumentare il palmares dal punto di vista delle competizioni internazionali. Avremmo dovuto vincere soprattutto contro il Borussia Dortmund perché eravamo molto più forti ma fummo presuntuosi, Contro l'Ajax fu bello perché ci davano tutti per sfavoriti e il mister disse: 'l'Ajax non ha mai incontrato una squadra come noi. Dal punto di vista tecnico la Champions è il meglio in assoluto per squadre e giocatori.